Радий Хабиров назвал Послание Президента социальным и продуманным

Радий Хабиров прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. По словам Главы Башкортостана, это послание было сильнейшим из всех, которые он слышал, поскольку было озвучено в условиях специальной военной операции и довольно агрессивной политики западных государств против России.
Вопреки всему, страна развивается и двигается вперёд. Радий Хабиров подчеркнул, что Послание направлено на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. На это нацелены и новые национальные проекты «Семья», «Молодёжь России», «Кадры», и перспективные технологические инициативы.