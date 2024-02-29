Радий Хабиров назвал Послание Президента социальным и продуманным

Радий Хабиров прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. По словам Главы Башкортостана, это послание было сильнейшим из всех, которые он слышал, поскольку было озвучено в условиях специальной военной операции и довольно агрессивной политики западных государств против России.

Вопреки всему, страна развивается и двигается вперёд. Радий Хабиров подчеркнул, что Послание направлено на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. На это нацелены и новые национальные проекты «Семья», «Молодёжь России», «Кадры», и перспективные технологические инициативы.

Если говорить о частностях, то вы знаете, что есть федеральные программы модернизации учреждений здравоохранения, школ. И мы давно говорили, что нужно навести порядок в старых зданиях детских садов, в студенческих общежитиях, в учебных корпусах вузов и колледжей. Все эти предложения нашли отражение в Послании и, соответственно, будут реализовываться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии