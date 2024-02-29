В Башкирии в парке «Аслыкуль» помогли водным жителям

В природном парке «Аслыкуль» помогли водным обитателям. Инспекторы совместно с волонтёрами пробурили лунки, чтобы насытить воду кислородом. Такая процедура проводится ежегодно, чтобы избежать замора рыб. Также специалисты обследовали дно на наличие погибших обитателей озера.

Местами толщина доходит до метра. Результат суровой зимы с нестабильной погодой. Рыбы буквально замурованы. Февраль-март – самый опасный для них период. Кислород, что был, уже поглощён, свежий же поступить не может. Это грозит массовым замором рыбы. Страшная картина, которая явит себя по весне. Инспекторы природного парка и волонтёры наблюдать за таким не хотят.

За годы работы выработана целая система. Вода заполняет коридор, на обоих концах которого сделаны лунки. И с помощью лопат создаётся циркуляция. На озере делают несколько таких конструкций. Но и это ещё не всё.Теперь необходимо убедиться, что замора не произошло. В озеро погружают подводную камеру.

Рыбы могут вдохнуть, а инспекторы выдохнуть. Обитатели Аслыкуля спасены. Когда здесь в последний раз был замор, никто уже и не вспомнит. За жителями озера следят и заботятся. И в этой работе специалистам помогают волонтёры.

Аслыкуль – самое крупное озеро в республике. Водоём богат на поселившихся в нём обитателей. Многие появились искусственно. Их выпустили в воду еще в середине прошлого века.

В природный парк «Аслыкуль» входит не только озеро, но и прилегающие леса, горы. Местность столь же уникальна, как и её обитатели. Одно время здесь даже жили пеликаны.