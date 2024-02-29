Минздрав Башкирии подвёл итоги работы за 2023 год

Главным достижением Башкортостана в сфере здравоохранения назвали увеличение продолжительности жизни. По итогам предыдущего года она достигла отметки в 73 года. Итоги 2023-го подвели на заседании коллегии Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили успешную реализацию нацпроекта «Здравоохранение».
В прошлом году в Башкортостане введено в эксплуатацию 98 быстровозводимых модульных конструкций, в том числе 84 ФАПа. Проведён капитальный ремонт одной врачебной амбулатории, приобретено более 4 тыс. единиц медицинского оборудования и 185 автомобилей. Было построено и несколько крупных объектов инфраструктуры.
Кроме того, на заседании коллегии Министерства здравоохранения РБ состоялось награждение выдающихся работников отрасли. Высоких наград удостоились медики, много лет добросовестно работающие в этой сфере.