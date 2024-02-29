Минздрав Башкирии подвёл итоги работы за 2023 год

Главным достижением Башкортостана в сфере здравоохранения назвали увеличение продолжительности жизни. По итогам предыдущего года она достигла отметки в 73 года. Итоги 2023-го подвели на заседании коллегии Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили успешную реализацию нацпроекта «Здравоохранение».

В прошлом году в Башкортостане введено в эксплуатацию 98 быстровозводимых модульных конструкций, в том числе 84 ФАПа. Проведён капитальный ремонт одной врачебной амбулатории, приобретено более 4 тыс. единиц медицинского оборудования и 185 автомобилей. Было построено и несколько крупных объектов инфраструктуры.

Это центр детской онкологии и гематологии, на открытии которого был Глава Республики Башкортостан, а открывал Президент Российской Федерации. Это и стационар в селе Большеустьикинское. Тем самым мы нашу медицинскую помощь делаем доступнее для нашего населения. И, конечно, повышаем качество оказания медицинской помощи в Республике Башкортостан.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Кроме того, на заседании коллегии Министерства здравоохранения РБ состоялось награждение выдающихся работников отрасли. Высоких наград удостоились медики, много лет добросовестно работающие в этой сфере.

Я работаю в системе здравоохранения республики с 1986 года. Общий стаж работы в этом году будет 38 лет. Медицину выбрали вследствие того, что очень хотелось помогать своему народу, населению, родным, близким, друзьям, родственникам.

Аниса Пономарёва, директор сибайского территориального филиала Фонда обязательного медицинского страхования
Уфимская волна
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