Минздрав Башкирии подвёл итоги работы за 2023 год

Это центр детской онкологии и гематологии, на открытии которого был Глава Республики Башкортостан, а открывал Президент Российской Федерации. Это и стационар в селе Большеустьикинское. Тем самым мы нашу медицинскую помощь делаем доступнее для нашего населения. И, конечно, повышаем качество оказания медицинской помощи в Республике Башкортостан.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан