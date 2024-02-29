В Башопере пройдёт концерт народного артиста Аскара Абдразакова

В Башкирском государственном театре оперы и балета пройдёт сольный концерт народного артиста Башкортостана Аскара Абдразакова. Со сцены прозвучат лучшие произведения классиков, воспевающие прекрасную половину человечества, в том числе и те, которые ни разу не исполнялись на башкирской сцене.
С особой нежностью и трепетом. Именно так Дон Кихот признавался в любви Дульсинее. Эту оперу часто исполняют в версии французского композитора Жюля Массне. И впервые со сцены Башкирского оперного театра песня Дон Кихота прозвучит в вариантах Мориса Равеля и Жака Ибера.
«История любви» – именно так Аскар Абдразаков именовал свой сольный весенний концерт. Дон Кихот, князь Гремин, Дон Жуан признаются в любви голосом народного артиста Башкортостана.
Художественную трактовку произведений и ансамблевую стройность обеспечит российский дирижер Владислав Карклин, который прибыл из Санкт-Петербурга по приглашению Аскара Абдразакова. О предстоящем концерте он узнал три дня назад, а сегодня уже здесь, в репетиционном зале, отрабатывает с инструменталистами сложнейшие партитуры.
Со сцены Башкирского театра оперы и балета прозвучат лучшие произведения классиков о любви к женщине. Абдразаков исполнит произведения Мосне, Равеля, Ибера, Чайковского, Свиридова, Моцарта и других композиторов. Концерт состоится 2 марта и пройдет с аншлагом, так как билетов в кассе уже не осталось.