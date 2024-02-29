В Уфе прошёл праздник для любителей спортивной техники

В Уфе на стадионе «Гастелло» прошёл праздник для любителей спортивной техники. В этот день с показательными номерами выступали как начинающие гонщики, так и профессионалы. Спортсмены со всей республики продемонстрировали свои умения в ряде дисциплин.

Отсюда и начинается путь к победам. Юные мотогонщики под руководством именитого спортсмена Дмитрия Буланкина постигают азы мотоспорта. Чемпион мира и Европы ещё продолжает тренироваться и выступать, но уже год совмещает спортивную карьеру с наставничеством. Буланкин растит новых чемпионов.

Такие мероприятия раньше проводились очень часто, возрождаем. Показываем, что мы существуем, что у нас тут такое есть спортивное направление. Мотогонщики молодые растут. Вы, наверное, уже засняли, посмотрели. Молодежь подрастает, тренируем их.

Дмитрий Буланкин, заслуженный мастер спорта России по мотогонкам на льду

В республике развиваются три дисциплины – это мотогонки на льду, летний спидвей и мотокросс. Начиная с 1960-х годов башкирские спортсмены отличались на соревнованиях как российского уровня, так и мирового. К примеру, легендарный Габдрахман Кадыров в 1964-м стал первым чемпионом Европы. И даже сейчас наша команда является лучшей в России, и в мире.

Много чемпионов выросло в Башкирии. Эмиль Сайфутдинов неоднократный чемпион мира, ну и Николай Красников, Кадыров, Самородов, Плеханов. Ну то есть большая плеяда.

Михаил Старостин, заслуженный мастер спорта по мотогонкам на гаревой дорожке

Ну особых успехов добиваются мотогонщики на льду. Они являются 15-кратными чемпионами России в командном зачете, в личном зачете у нас четыре чемпиона мира, 13 спортсменов становились призерами и победителями чемпионатов Европы и мира.

Риф Саитгареев, вице-президент по спорту федерации мотоциклетного спорта России

На дне технических видов спорта гонщики выступали в кроссе на снегоходах, багги, автогонках на льду и в сноубайк-кроссе, на мотоцикле Harley-Davidson на шипах. Также спортсмены продемонстрировали навыки в авиамодельном спорте, мотокроссе и, конечно, в мотогонках на льду.

День технических видов спорта стал настоящим праздником для болельщиков. Стадион «Гастелло» собрал любителей мотоциклетного спорта разного возраста.

Впечатления очень яркие. Цель мы преследовали такую: проверить, подходит ли этот стадион для развития технических видов спорта, и, как вы видите, он подходит. Небольшие изменения нам позволят проводить массу зрелищных мероприятий как по автоспорту, так и по мотоспорту.

Николай Красников, директор ГАУ СШ им. Н. Гастелло, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду
Пенальти

Не просто так на стадионе провели ледовое шоу – вскоре здесь планируют организовать соревнования по техническим видам спорта.

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