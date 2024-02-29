В Уфе прошёл праздник для любителей спортивной техники

В Уфе на стадионе «Гастелло» прошёл праздник для любителей спортивной техники. В этот день с показательными номерами выступали как начинающие гонщики, так и профессионалы. Спортсмены со всей республики продемонстрировали свои умения в ряде дисциплин.
Отсюда и начинается путь к победам. Юные мотогонщики под руководством именитого спортсмена Дмитрия Буланкина постигают азы мотоспорта. Чемпион мира и Европы ещё продолжает тренироваться и выступать, но уже год совмещает спортивную карьеру с наставничеством. Буланкин растит новых чемпионов.
В республике развиваются три дисциплины – это мотогонки на льду, летний спидвей и мотокросс. Начиная с 1960-х годов башкирские спортсмены отличались на соревнованиях как российского уровня, так и мирового. К примеру, легендарный Габдрахман Кадыров в 1964-м стал первым чемпионом Европы. И даже сейчас наша команда является лучшей в России, и в мире.
На дне технических видов спорта гонщики выступали в кроссе на снегоходах, багги, автогонках на льду и в сноубайк-кроссе, на мотоцикле Harley-Davidson на шипах. Также спортсмены продемонстрировали навыки в авиамодельном спорте, мотокроссе и, конечно, в мотогонках на льду.
День технических видов спорта стал настоящим праздником для болельщиков. Стадион «Гастелло» собрал любителей мотоциклетного спорта разного возраста.
Не просто так на стадионе провели ледовое шоу – вскоре здесь планируют организовать соревнования по техническим видам спорта.