В Уфе прошёл праздник для любителей спортивной техники

Впечатления очень яркие. Цель мы преследовали такую: проверить, подходит ли этот стадион для развития технических видов спорта, и, как вы видите, он подходит. Небольшие изменения нам позволят проводить массу зрелищных мероприятий как по автоспорту, так и по мотоспорту.

Николай Красников, директор ГАУ СШ им. Н. Гастелло, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду