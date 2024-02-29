«Салават Юлаев» уступил в первом матче серии плей-офф челябинскому «Трактору»

«Салават Юлаев» уступил в первом матче серии плей-офф кубка Гагарина. Наша команда на домашнем льду принимала челябинский «Трактор». Счет в первом периоде открыли гости, в меньшинстве отличился Александр Шаров. В середине второй двадцатиминутки Альберт Яруллин удвоил преимущество гостей.

Юлаевцы смогли ответить двумя шайбами до перерыва – Данил Башкиров распечатал ворота Зака Фукале, а Михаил Науменков в большинстве счет сравнял. В третьем периоде юлаевцы играли с преимуществом, но за 2,5 минуты до конца периода Григорий Дронов принёс победу «Трактору» – 3:2. Вторая игра серии пройдет в субботу, начало трансляции на БСТ в 16:15.