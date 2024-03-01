Четверо братьев из Башкирии отстаивают интересы Родины в зоне СВО

О четырех братьях – старшем Игоре, близнецах Валерии и Виталии, младшем Кирилле – рассказала корреспондент издания «Янаульские зори» Гульнара Глухова.

Эти ребята очень крепки духом и полны искреннего патриотизма и любви к Родине. Двое из них – воины с позывными «Салях» и «Малой» – служат на передовой в зоне спецоперации.

Сейчас «Салях» дома, в краткосрочном отпуске. В 2015 году он и его брат-близнец окончили школу имени Р. Гареева. Во время учебы занимались армейским рукопашным боем. После школы ушли на срочную службу в танковые войска.

По словам нашего земляка, оба они тогда мечтали стать военными. Однако не смогли поступить в военное училище. Когда вернулись из армии, сразу же решили подписать контракт с минобороны страны. «Салях» несет службу в танковом батальоне на Луганском направлении.

Радует, что рядом со мной много ребят из родной Башкирии. Мы всегда стараемся поддерживать друг друга, как морально, так и физически. Доброволец СВО, позывной «Салях»

Самый младший из братьев состоял на альтернативной службе во Владикавказе. Но с первых дней СВО отправился на защиту Родины, и стал пулеметчиком в разведроте.

Старший брат тоже не стал прятаться за спины земляков. Он сказал родным, что едет на заработки, а сам ушел добровольцем на фронт в зону СВО. Но во время боевых действий мужчина был серьезно ранен и вернулся домой.

Вот такие они, четыре брата из Башкирии, которых можно назвать настоящим примером для многих поколений.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.