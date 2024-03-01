Дело о травмировании учителя в школе Башкирии взял на контроль Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и выяснения обстоятельств травмирования педагога в мелеузовской школе.

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Как сообщалось в средствах массовой информации, в 2017 году в одной из школ Башкирии во время урока на учительницу с потолка упала часть осветительного прибора, после чего женщина потеряла сознание.

Уточняется, что в госпитализации женщине было отказано. Таким образом, диагностика не была проведена своевременно. В результате из-за травмы позвоночника пострадавшую парализовало.

При этом в самом учебном заведении должного содействия ей тоже не оказали: не вызвали «скорую», а сам факт травмирования педагога на рабочем месте попросту скрыли.

В Следкоме Башкирии приступили к процессуальной проверке.