Политологи Башкирии прокомментировали послание Президента России

29 февраля состоялось послание Президента России к Федеральному собранию. Владимир Путин затронул большое количество тем, обозначил грандиозные планы на ближайшие шесть лет. Особое внимание глава государства уделил социальной сфере.
Политологи и общественные деятели Башкирии прокомментировали знаковое выступление.
Продление действия программ материнского капитала и семейной ипотеки, увеличение суммы налоговых вычетов на детей, новый нацпроект «Семья» — все это даст большой стимул людям задуматься о рождении второго, третьего, четвертого ребенка! Это демонстрирует молодым людям, что семья — это надежно. У людей появляется уверенность в завтрашнем дне.Елена Шевалдина, кандидат социологических наук, доцент кафедры региональной экономики и управления УГНТУ
Как человеку военному, мне было приятно, что президент начал свое послание со слов о наших солдатах, участниках СВО и закончил тем же, назвав наших бойцов настоящей элитой. Думаю, это то, чего ожидало услышать наше общество.Тимофей Азаров, военный инспектор Центрального военного округа, генерал-майор
Владимир Путин, приводя конкретные цифры и примеры, дал понять коллективному Западу, что наше общество сильно и сплоченно, поддерживает политику, проводимую государством, в том числе относительно целей и задач специальной военной операции. Важно, что, несмотря на масштабные западные санкции, Россия не осталась в изоляции, а ее экономический потенциал и потенциал ее союзников растет.Кирилл Фадеев, кандидат политических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий
С 2021 года в Башкирии работает программа «Земский работник культуры», за это время мы улучшили жилищные условия 120 человек. С принятием федеральной программы, уверена, мы получим больше возможностей в закреплении молодых кадров и создании для них достойных условий.Амина Шафикова, министр культуры РБ
Президент озвучил тезис об увеличении финансирования международных программ в продвижении культуры. У нас в регионе уже реализуется целый ряд культурных проектов - у нас зародился «Арт-курултай», детский «Арт-курултай», музей «Шульган-Таш», проект мирового уровня «Симфоническая ночь» и многое другое. И капитальный ремонт колледжей у нас идет. Складывается ощущение того, что послание выстроено на примере больших дел, в том числе и нашей республики. Действительно, чувствуя время, поиск резервов и самоотдачу - мы будем двигаться вперед к величию России.Ришат Сагитов, заслуженный деятель искусств РБ, директор Среднего специального музыкального колледжа
Обозначенная цель достичь 100-процентного охвата всех нуждающихся услугами долговременного ухода является логичным продолжением курса на человекоцентричность. С 2022 года республика внедряет систему долговременного ухода за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья: в 2022 году охвачен 231 человек, в 2023 году — 271 человек. А с сентября 2023 года республика вошла в пилотный проект министерства труда и соцзащиты РФ, это значит, что будет федеральное софинансирование и увеличение количества получателей услуг.Алина Хабирова, директор центра «Ломая барьеры», член Общественной палаты РБ
Объем инвестиций, привлеченных Башкирией в 2023 году, уже оценивается более чем в 585 млрд рублей, а темпы их роста превышают среднероссийские. Значит, в ближайшие годы республика получит дополнительные средства на реализацию новых проектов.Константин Гришин, доктор экономических наук, директор Института экономики, управления и бизнеса Уфимского университета науки и технологий
Президент сказал, что «вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила». Мы должны напоминать молодому поколению, что башкиры вместе с русскими и другими народами защищали Россию, когда иностранные войска вторгались и пытались подчинить страну. Сколько крови было пролито, чтобы изгнать полчища Наполеона и Гитлера. Все это – общее прошлое, мы сообща должны защищать нашу историю. Единая, федеративная Россия работает на все народы, защищает все народы. Когда мы будем едины, никакой враг не страшен.Нурислам Калмантаев, кандидат исторических наук
Я считаю, что для России это самое важное решение — поощрение профилактики своего здоровья, раннее выявление не только онкологических, но и других заболеваний. Именно поэтому мне по душе лозунг, озвученный нашим президентом «Бросай пить — вставай на лыжи!» Государство готово поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. И со следующего года начнет предоставлять налоговые вычеты для всех, кто «регулярно, на плановой основе» проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.Адель Измайлов, главный врач Республиканского онкологического диспансера