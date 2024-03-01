Политологи Башкирии прокомментировали послание Президента России

29 февраля состоялось послание Президента России к Федеральному собранию. Владимир Путин затронул большое количество тем, обозначил грандиозные планы на ближайшие шесть лет. Особое внимание глава государства уделил социальной сфере.

Фото №1 - Политологи Башкирии прокомментировали послание Президента России

Политологи и общественные деятели Башкирии прокомментировали знаковое выступление.

Продление действия программ материнского капитала и семейной ипотеки, увеличение суммы налоговых вычетов на детей, новый нацпроект «Семья» — все это даст большой стимул людям задуматься о рождении второго, третьего, четвертого ребенка! Это демонстрирует молодым людям, что семья — это надежно. У людей появляется уверенность в завтрашнем дне.

Елена Шевалдина, кандидат социологических наук, доцент кафедры региональной экономики и управления УГНТУ

Как человеку военному, мне было приятно, что президент начал свое послание со слов о наших солдатах, участниках СВО и закончил тем же, назвав наших бойцов настоящей элитой. Думаю, это то, чего ожидало услышать наше общество.

Тимофей Азаров, военный инспектор Центрального военного округа, генерал-майор

Владимир Путин, приводя конкретные цифры и примеры, дал понять коллективному Западу, что наше общество сильно и сплоченно, поддерживает политику, проводимую государством, в том числе относительно целей и задач специальной военной операции. Важно, что, несмотря на масштабные западные санкции, Россия не осталась в изоляции, а ее экономический потенциал и потенциал ее союзников растет.

Кирилл Фадеев, кандидат политических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий

С 2021 года в Башкирии работает программа «Земский работник культуры», за это время мы улучшили жилищные условия 120 человек. С принятием федеральной программы, уверена, мы получим больше возможностей в закреплении молодых кадров и создании для них достойных условий.

Амина Шафикова, министр культуры РБ 

Президент озвучил тезис об увеличении финансирования международных программ в продвижении культуры. У нас в регионе уже реализуется целый ряд культурных проектов - у нас зародился «Арт-курултай», детский «Арт-курултай», музей «Шульган-Таш», проект мирового уровня «Симфоническая ночь» и многое другое. И капитальный ремонт колледжей у нас идет. Складывается ощущение того, что послание выстроено на примере больших дел, в том числе и нашей республики. Действительно, чувствуя время, поиск резервов и самоотдачу - мы будем двигаться вперед к величию России.

Ришат Сагитов, заслуженный деятель искусств РБ, директор Среднего специального музыкального колледжа

Обозначенная цель достичь 100-процентного охвата всех нуждающихся услугами долговременного ухода является логичным продолжением курса на человекоцентричность. С 2022 года республика внедряет систему долговременного ухода за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья: в 2022 году охвачен 231 человек, в 2023 году — 271 человек. А с сентября 2023 года республика вошла в пилотный проект министерства труда и соцзащиты РФ, это значит, что будет федеральное софинансирование и увеличение количества получателей услуг.

Алина Хабирова, директор центра «Ломая барьеры», член Общественной палаты РБ 

Объем инвестиций, привлеченных Башкирией в 2023 году, уже оценивается более чем в 585 млрд рублей, а темпы их роста превышают среднероссийские. Значит, в ближайшие годы республика получит дополнительные средства на реализацию новых проектов.

Константин Гришин, доктор экономических наук, директор Института экономики, управления и бизнеса Уфимского университета науки и технологий

Президент сказал, что «вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила». Мы должны напоминать молодому поколению, что башкиры вместе с русскими и другими народами защищали Россию, когда иностранные войска вторгались и пытались подчинить страну. Сколько крови было пролито, чтобы изгнать полчища Наполеона и Гитлера. Все это – общее прошлое, мы сообща должны защищать нашу историю. Единая, федеративная Россия работает на все народы, защищает все народы. Когда мы будем едины, никакой враг не страшен.

Нурислам Калмантаев, кандидат исторических наук

Я считаю, что для России это самое важное решение — поощрение профилактики своего здоровья, раннее выявление не только онкологических, но и других заболеваний. Именно поэтому мне по душе лозунг, озвученный нашим президентом «Бросай пить — вставай на лыжи!» Государство готово поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. И со следующего года начнет предоставлять налоговые вычеты для всех, кто «регулярно, на плановой основе» проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.

Адель Измайлов, главный врач Республиканского онкологического диспансера
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