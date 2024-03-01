Политологи Башкирии прокомментировали послание Президента России

Президент озвучил тезис об увеличении финансирования международных программ в продвижении культуры. У нас в регионе уже реализуется целый ряд культурных проектов - у нас зародился «Арт-курултай», детский «Арт-курултай», музей «Шульган-Таш», проект мирового уровня «Симфоническая ночь» и многое другое. И капитальный ремонт колледжей у нас идет. Складывается ощущение того, что послание выстроено на примере больших дел, в том числе и нашей республики. Действительно, чувствуя время, поиск резервов и самоотдачу - мы будем двигаться вперед к величию России.

Ришат Сагитов, заслуженный деятель искусств РБ, директор Среднего специального музыкального колледжа