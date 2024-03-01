Красавица из Уфы завоевала титул «Наследие России»

Светлана в 2023 году завоевала 10 титулов победительниц различных конкурсов и фестивалей красоты. По этому показателю ей нет равных не только в России, но и в мире. Её рекорд официально зарегистрирован в международной книге рекордов Интеррекорд, а также занимает почетное место в реестре рекордов России – национальном регистраторе великих достижений.