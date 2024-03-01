Красавица из Уфы завоевала титул «Наследие России»

Модель и бизнес-леди из Уфы Светлана Шевцова приняла участие в Российском фестивале туризма и красоты «Жемчужина России». Конкурс состоялся в Республике Карелия.
Светлане удалось завоевать титулы «Наследие России» и «Миссис традиции». Жюри высоко оценили исторический костюм участницы, видео-презентацию, в которой максимально раскрыта тема достопримечательности и устную экскурсию участницы с использованием наглядных пособий.
Светлана во время участия в фестивале презентовала красоты родного Башкортостана, показала историю развития родного края, культуру и традиции многонациональной республики. И призналась, что сама многое узнала о родной республике впервые.
Светлана в 2023 году завоевала 10 титулов победительниц различных конкурсов и фестивалей красоты. По этому показателю ей нет равных не только в России, но и в мире. Её рекорд официально зарегистрирован в международной книге рекордов Интеррекорд, а также занимает почетное место в реестре рекордов России – национальном регистраторе великих достижений.