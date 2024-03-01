В Башкирии жестокому убийце экс-супруги смягчили приговор

В Башкирии получила продолжение история о жестоком убийстве Дины Махияновой. Её экс-супругу смягчили приговор.

Напомним, Алик Махиянов подкараулил бывшую жену у дома и нанёс ей 14 ножевых ранений. От полученных травм 31-летняя Дина скончалась. Она работала начальником отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка и услуг администрации Белорецкого района. Также у Дины остались два сына – 6 и 13 лет.

Алик свою вину не признал, однако суд приговорил его по статьям «истязание» и «убийство» к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии уменьшила приговор на два месяца.