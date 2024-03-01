Башкирия стала лидером в стране по поддержке НКО и соцпредпринимательства

Башкортостан замечен на федеральном уровне – в рейтинге регионов по поддержке НКО и социального предпринимательства республика заняла первое место. Это отметили на заседании коллегии Министерства семьи, труда и соцзащиты населения.

Если говорить об итогах работы ведомства, прошлый год запомнился тем, что открылись новые социальные учреждения: корпус в Благовещенском психоневрологическом интернате, центр досуга и отдыха «Счастливый я» в Иглинском районе, Уфимский хоспис, центр полезной дневной занятости для инвалидов с ментальными нарушениями «Новые возможности».

Все службы занятости городов и районов теперь объединились в республиканский центр. Обновленные центры теперь носят названия «Работа России». К примеру, такой открылся в прошлом году в Нефтекамске. Еще одно событие прошлого года – повышение окладов работников госучреждений на 18,5 процента. На заседании говорили и о планах. В Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья планируют ввести четыре новых объекта.