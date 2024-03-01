Добровольцы СВО из Башкирии рассказали о том, как привыкают к мирной жизни

Доброволец СВО Ильдар Гафаров родился в Стерлитамаке, а сейчас живет Караидели. За плечами – Афганистан и Чечня. Как только началась спецоперация, ушел на передовую добровольцем. Ильдар служил в составе шестого штурмового отряда «Барс», командовал отделением. В бою был серьезно ранен и вернулся домой.

Как рассказала редакция издания«Караидель», в прошлом году мужчина стал руководить военно-патриотическим клубом «Рысь». В его составе 18 юнармейцев, все они – ученики местных школ. Их обучают азам начальной военной подготовки, они участвуют в районных патриотических мероприятиях и митингах, стоят в почетном карауле.

Начав работу с подростками, я нашел для себя массу причин, чтобы снова не отправиться на СВО, хотя планировал снова отбыть на передовую. Теперь у меня появилась важная миссия – воспитывать подрастающее поколение в патриотическом духе. Считаю, что свой воинский долг стране я отдал сполна. С детьми тоже надо работать, потому что в них еще можно и нужно вложить ценное и важное. И самое основное, что я стараюсь им привить, это ответственность! Как говорят психологи, база в ребенке закладывается до 14-15 лет, и важно успеть вложить в него лучшие качества. Ильдар Гафаров, доброволец СВО

Еще один герой – житель Нефтекамска Рафаэль Султанов. У него множество наград: Орден Мужества, медали «За отвагу», «За ратную доблесть», «За охрану общественного порядка», «За службу в Сирийской Арабской Республике», за службу на Кавказе и другие.

Во время прохождения срочной службы мужчина служил в спецназе, а потом попал в состав подразделения, которое на вертолетах штурмовало аэродром «Антонов», что в 25 км от Киева.

Летом 2023-го срок контракты закончился, и Рафаэль вернулся домой. Сейчас он работает в правоохранительных органах Нефтекамска, параллельно учится в Уфимском юридическом институте МВД России. Кроме того, он возглавляет совет ветеранов СВО по Нефтекамску, и вместе с другими ветеранами помогает родителям и семьям наших бойцов, рассказала газета «Красное знамя».

Доброволец с позывным «Добрый» до СВО работал водителем школьного автобуса. С началом спецоперации попал в батальон имени Даяна Мурзина. Позже мужчина вернулся в родные края и снова стал возить ребятишек на занятия в школу и по домам.

Редакции газеты«Ашкадарские зори» Федоровского района ветеран боевых действий рассказал, что очень рад увидеть знакомые счастливые детские лица.

Сегодня он участвует в различных военно-патриотических мероприятиях с местным молодым поколением.

Контрактник Ильдар Егоров из Павловки спустя четыре месяца после завершения контракта вернулся домой. Он награжден медалью имени Георгия Жукова. О том, как он попал в зону СВО, мужчина рассказал газете «Красный Ключ Нуриман».

После школы решил пройти срочную службу в армии, попал на флот, служил в морской пехоте. Спустя время, подписал контракт с Министерством обороны РФ, и уже будучи контрактником изъявил желание принять участие в спецоперации. Ильдар Егоров, доброволец СВО

Сейчас Ильдар работает агентом по продаже недвижимости в Уфе и строит планы на будущее.

Издание «Шаранские просторы» рассказало о добровольце спецоперации Александре Бикмухаметове. По образованию он – программист. Срочную службу прошел в железнодорожных войсках. Потом работал инженером в ИТ-компаниях. Осенью 2022-го ушел добровольцем на передовую СВО, где служил в батальоне имени Шаймуратова.

В мае прошлого года в боях под Бахмутом Александр получил тяжелое ранение в ногу. Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Но он не унывает и активно занимается общественной работой – участвует в волонтерском движении Шаранского района.

Венер Сафин – один из первых в районе, кто подписал контракт и отправился на защиту Донбасса, пишет издание «Татышлинский вестник». До этого он служил в Чечне, потом была командировка на Кавказ. Сегодня Венер принимает самое активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Несколько раз вместе с гумконвоем ездил в зону СВО, чтобы встретиться со своими боевыми товарищами и лично передать то, что собрали земляки.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.