В Уфе первоклассники устроили «фотосессию» на железнодорожных путях

В Уфе первоклассники устроили опасное развлечение. Школьники фотографировались на железнодорожных путях на перегоне «Уфа-Дёма».

Фото №1 - В Уфе первоклассники устроили «фотосессию» на железнодорожных путях

Как сообщил машинист одного из пассажирских поездов, дети перебегали пути прямо перед движущимся транспортом, ложились на рельсы, фотографировались. Прибывшие правоохранители нарушителей уже не нашли, однако опросили свидетелей. Вскоре школьников-экстремалов нашли. Ими оказались ученики первого класса местной школы.

С ребятами и их родителями была проведена профилактическая беседа. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлен протокол по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Материалы административных дел, собранные сотрудниками транспортной полиции, направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района Уфы для рассмотрения по существу и принятия законного решения.

Дети не задумываются или в силу возраста не понимают, что невинная шалость может привести к травме, и, это, прежде всего, не детская забава, а правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Наша с вами задача – объяснить им это и уберечь от беды.

инспекторы ПДН Уфимского линейного управления МВД России на транспорте
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