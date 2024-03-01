В Уфе первоклассники устроили «фотосессию» на железнодорожных путях

Дети не задумываются или в силу возраста не понимают, что невинная шалость может привести к травме, и, это, прежде всего, не детская забава, а правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Наша с вами задача – объяснить им это и уберечь от беды.

инспекторы ПДН Уфимского линейного управления МВД России на транспорте