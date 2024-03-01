В Уфе первоклассники устроили «фотосессию» на железнодорожных путях

В Уфе первоклассники устроили опасное развлечение. Школьники фотографировались на железнодорожных путях на перегоне «Уфа-Дёма».
Как сообщил машинист одного из пассажирских поездов, дети перебегали пути прямо перед движущимся транспортом, ложились на рельсы, фотографировались. Прибывшие правоохранители нарушителей уже не нашли, однако опросили свидетелей. Вскоре школьников-экстремалов нашли. Ими оказались ученики первого класса местной школы.
С ребятами и их родителями была проведена профилактическая беседа. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлен протокол по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Материалы административных дел, собранные сотрудниками транспортной полиции, направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района Уфы для рассмотрения по существу и принятия законного решения.