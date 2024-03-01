В Башкирии заработал этнопарк «Терра»

В Башкортостане заработала новая туристическая локация. Этнопарк «Терра» расположился в Иглинском районе, в 60 километрах от Уфы. Из столицы республики туда можно добраться как самостоятельно, так и благодаря различным однодневным турам.

Самые популярные из них – семейные, а также «Тур для матур» и «Тур для реальных пацанов». Гости могут прокатиться на лошадях и снегоходах, попробовать шашлык из баранины и попариться в русской бане. Особый интерес у туристов вызывают национальные игры, например, адраш – смесь национальной башкирской борьбы на поясах куреш и джигитовки.