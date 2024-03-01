В Минстрое Башкирии рассказали о технологии информационного моделирования

Строителям предложили перейти на технологии информационного моделирования. В рамках стратегической сессии в Министерстве строительства и архитектуры Башкортостана рассказали о преимуществах технологии. Предполагается, что её внедрение позволит избежать ошибок в документации и позволит снизить себестоимость жилья на 5-10%. Находясь в одном месте, можно будет проконтролировать сразу несколько объектов.

Уменьшатся вот эти процессы, при которых надо приезжать, уезжать, выезжать на объекты строительства. А это позволит уже, выехав один раз на объект строительства, уже потом устранять какие-то недостатки, вносить какие-то изменения уже удаленно.

Владимир Аднасурин, директор саморегулируемой организации «Строители Башкирии»

Сегодня в Башкортостане работают 122 специализированные строительные компании. Две из них уже сейчас используют в работе технологии информационного моделирования. До 1 июля все строители должны перейти на новые цифровые технологии.

Это модель, грубо говоря, если посмотреть при первом приближении на экране компьютера, 3D-модель здания. Это не просто картинка, как мы представляем себе здание. Эта картинка – модель здания в процессе проектирования, модель здания в процессе строительства, модель здания в процессе эксплуатации, модель здания в том числе в процессе сноса. Потому что у каждого здания есть такой фактический эксплуатационный срок.

Артём Ковшов, первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан
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