В Минстрое Башкирии рассказали о технологии информационного моделирования

Строителям предложили перейти на технологии информационного моделирования. В рамках стратегической сессии в Министерстве строительства и архитектуры Башкортостана рассказали о преимуществах технологии. Предполагается, что её внедрение позволит избежать ошибок в документации и позволит снизить себестоимость жилья на 5-10%. Находясь в одном месте, можно будет проконтролировать сразу несколько объектов.
Сегодня в Башкортостане работают 122 специализированные строительные компании. Две из них уже сейчас используют в работе технологии информационного моделирования. До 1 июля все строители должны перейти на новые цифровые технологии.