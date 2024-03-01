В Минстрое Башкирии рассказали о технологии информационного моделирования

Это модель, грубо говоря, если посмотреть при первом приближении на экране компьютера, 3D-модель здания. Это не просто картинка, как мы представляем себе здание. Эта картинка – модель здания в процессе проектирования, модель здания в процессе строительства, модель здания в процессе эксплуатации, модель здания в том числе в процессе сноса. Потому что у каждого здания есть такой фактический эксплуатационный срок.

Артём Ковшов, первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан