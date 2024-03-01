В Башкирии во всех офисах МФЦ можно проставить апостиль на документы

Во всех офисах МФЦ республики можно проставить апостиль на документы, которые вывозятся за границу, то есть легализовать их, чтобы они имели юридическое значение в другой стране. Чаще всего апостиль имеет форму штампа.

Печать можно поставить как на оригинал, так и на нотариально заверенную копию. За проставление уплачивается госпошлина в размере 2500 рублей. Оплатить можно, не выходя из офиса МФЦ, посредством сформированного QR-кода в платежном терминале либо прямо в окне приема через мобильное приложение банка. Предоставить документ на апостиль может любое лицо и необязательно его владелец.