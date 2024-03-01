Лилия Гумерова прокомментировала Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Радий Хабиров прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По словам Главы Башкортостана, это Послание было сильнейшим из всех, которые он слышал, поскольку было озвучено в условиях специальной военной операции и довольно агрессивной политики западных государств против России.

Вопреки всему, страна развивается и двигается вперёд. Радий Хабиров отметил, что Послание направлено на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. На это нацелены и новые национальные проекты «Семья», «Молодёжь России», «Кадры», и перспективные технологические инициативы.

Каждое предложение Президента подкреплено финансами, которые позволят нам их реализовать. Если говорить о частностях, то вы знаете, что есть федеральные программы модернизации учреждений здравоохранения, школ. И мы давно говорили, что нужно навести порядок в старых зданиях детских садов, в студенческих общежитиях, в учебных корпусах вузов и колледжей. Все эти предложения нашли отражение в Послании и, соответственно, будут реализовываться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Будет наведён порядок в старых зданиях детских садов, в студенческих общежитиях, в учебных корпусах вузов и колледжей. Все эти предложения нашли отражение в Послании и, соответственно, будут реализовываться. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова особо отметила часть, касающуюся вопросов образования.

Новый национальный проект «Молодежь России», который будет аккумулировать в себе и программы по патриотическому воспитанию, мероприятия в области культуры, спорта будут собраны воедино. Мы с коллегами успели обменяться мнениями, действительно, огромное воодушевление, миллиарды и миллиарды будут вложены в инфраструктуру, регионы.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
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