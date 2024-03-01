Лилия Гумерова прокомментировала Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Каждое предложение Президента подкреплено финансами, которые позволят нам их реализовать. Если говорить о частностях, то вы знаете, что есть федеральные программы модернизации учреждений здравоохранения, школ. И мы давно говорили, что нужно навести порядок в старых зданиях детских садов, в студенческих общежитиях, в учебных корпусах вузов и колледжей. Все эти предложения нашли отражение в Послании и, соответственно, будут реализовываться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан