В страшной автокатастрофе в Саратовской области погибли жители Башкирии

Ночью 28 февраля в Лысогорском районе Саратовской области погибли шесть человек, трое из которых – жители Башкирии.

По предварительной информации местной госавтоинспекции, произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2112» и «Лада Гранта».

Водитель и два пассажира «Гранты», а также трое жителей Башкирии из «двенадцатой» - водитель и пассажиры, погибли. Один пассажир из «ВАЗ-2112» выжил, его госпитализировали.

Сообщается, что «Грантой» управлял гражданин Азербайджана, которого полиция ранее уже задерживала в состоянии наркотического опьянения. Тогда по решению суда он заплатил минимальный штраф.

Правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии.