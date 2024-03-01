В Уфе обсудили вопросы реабилитации участников СВО и членов их семей

Как эффективно и быстро помочь ветеранам и участникам СВО, вернувшимся из мест боевых действий? Этим вопросам был посвящен круглый стол, который прошел в режиме онлайн-трансляции. На встрече присутствовали представители министерств здравоохранения и земельных и имущественных отношений, Республиканского клинического психотерапевтического центра, Республиканского врачебно-физкультурного диспансера и других ведомств.