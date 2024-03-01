В Уфе обсудили вопросы реабилитации участников СВО и членов их семей

Как эффективно и быстро помочь ветеранам и участникам СВО, вернувшимся из мест боевых действий? Этим вопросам был посвящен круглый стол, который прошел в режиме онлайн-трансляции. На встрече присутствовали представители министерств здравоохранения и земельных и имущественных отношений, Республиканского клинического психотерапевтического центра, Республиканского врачебно-физкультурного диспансера и других ведомств.
Обсуждались темы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, психолого-терапевтической помощи и оказания качественной помощи в реабилитации участникам СВО и членам их семей в специализированных учреждениях. Поднимался вопрос и о необходимости строительства госпиталя Министерства обороны, которого пока нет в республике.