Жители Нуримановского района участвуют в ППМИ

Приобрести музыкальное оборудование, установить резиновое покрытие на спортплощадке, укомплектовать трактор, дополнительный комплекс на детской площадке – такие задачи ставят перед собой 12 сельских поселений Нуримановского района. Для этого активисты участвуют в республиканской программе поддержки местных инициатив.

Средства, получаемые в рамках проекта, направляются на благоустройство и ремонт социальных учреждений. В эти дни в сельских поселениях района проходят собрания и мероприятия по поддержке проектов ППМИ. Это реальная возможность для сельских поселений решить проблемные вопросы, говорят организаторы.