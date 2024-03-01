Нигериец переехал жить в Уфу и пойдет голосовать на выборы

15 марта 30-летний Олалекан Самуэль Акинйеми, онколог Клиники БГМУ в Уфе, намерен первый раз пойти на выборы президента России. Из Нигерии молодой человек приехал ещё 8 лет назад, чтобы выучиться на врача. Башкирия очень понравилась студенту, и он решил остаться в республике.
В Уфе Самуэль адаптировался очень быстро и работает по специальности.
В 2021 году Самуэль получил российское гражданство и в этом году впервые пойдет голосовать на выборах президента России.
Напомним, 89% опрошенных жителей Башкирии намерены пойти на выборы президента страны.