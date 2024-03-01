Нигериец переехал жить в Уфу и пойдет голосовать на выборы

У нас в Нигерии примерно за год до выборов мы получаем специальную карту избирателя и с ней идём на участок. Регистрируемся с помощью карты, получаем бланк и заходим в кабинку, где ставим отпечаток пальца напротив своего кандидата. В Нигерии президентские выборы проходят буднично, а в России часто бывают какие-то культурные мероприятия. Хочу прочувствовать эту атмосферу.

Олалекан Самуэль Акинйеми