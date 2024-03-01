Нигериец переехал жить в Уфу и пойдет голосовать на выборы

15 марта 30-летний Олалекан Самуэль Акинйеми, онколог Клиники БГМУ в Уфе, намерен первый раз пойти на выборы президента России. Из Нигерии молодой человек приехал ещё 8 лет назад, чтобы выучиться на врача. Башкирия очень понравилась студенту, и он решил остаться в республике.

Фото №1 - Нигериец переехал жить в Уфу и пойдет голосовать на выборы

Мы всегда восхищались вашей страной, но я до сих пор не понимаю, как вы живете в этом холодильнике? До сих пор привыкнуть не могу.

Олалекан Самуэль Акинйеми

В Уфе Самуэль адаптировался очень быстро и работает по специальности.

Мое любимое место в городе — район телецентра, я там часто занимаюсь бегом. И кухню башкирскую очень люблю, особенно тукмас и пельмени. А вот люди тут серьезные. У нас, например, танцевать под музыку в наушниках – норма, а тут сразу строго смотрят.

Олалекан Самуэль Акинйеми

В 2021 году Самуэль получил российское гражданство и в этом году впервые пойдет голосовать на выборах президента России.

У нас в Нигерии примерно за год до выборов мы получаем специальную карту избирателя и с ней идём на участок. Регистрируемся с помощью карты, получаем бланк и заходим в кабинку, где ставим отпечаток пальца напротив своего кандидата. В Нигерии президентские выборы проходят буднично, а в России часто бывают какие-то культурные мероприятия. Хочу прочувствовать эту атмосферу.

Олалекан Самуэль Акинйеми

Напомним, 89% опрошенных жителей Башкирии намерены пойти на выборы президента страны.

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