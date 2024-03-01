В Уфе мужчина спас свою сестру-инвалида от огня

В башкирской столице на 4 этаже девятиэтажного дома загорелся телевизор. По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, в квартире находилась 26-летняя девушка-инвалид. Увидев пламя, она заперлась в соседней комнате.

Через несколько минут с работы вернулся старший брат. С помощью фонарика он вывел сестру на лестничную площадку из черного дыма. Затем он вернулся в квартиру и потушил телевизор.