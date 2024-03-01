В Уфе мужчина спас свою сестру-инвалида от огня

В башкирской столице на 4 этаже девятиэтажного дома загорелся телевизор. По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, в квартире находилась 26-летняя девушка-инвалид. Увидев пламя, она заперлась в соседней комнате.

Фото №1 - В Уфе мужчина спас свою сестру-инвалида от огня

Через несколько минут с работы вернулся старший брат. С помощью фонарика он вывел сестру на лестничную площадку из черного дыма. Затем он вернулся в квартиру и потушил телевизор.  

Фото №2 - В Уфе мужчина спас свою сестру-инвалида от огня

Девушке потребовалась помощь медиков. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

На месте пожара работают дознаватели МЧС России.

Фото: МЧС по РБ  

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