Радий Хабиров и Игорь Комаров возложили цветы к памятнику Муртазе Рахимову

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров прибыл в Уфу для участия в Совете округа. Напомним, скульптурную композицию открыли в парке имени Ленина 7 февраля на 90-летие со дня рождения первого президента республики. Автором памятника политическому и общественному деятелю стал народный художник России Салават Щербаков.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» на рабочей встрече Игорь Комаров отметил высокие темпы роста основных показателей работы отраслей экономики и социальной сферы региона. Так, индекс промпроизводства за 2023 год составил в республике 106,5 процента.

Кроме того, в прошлом году ввели рекордные для республики 3 млн 300 тысяч млн кв. м жилья. В этом году в строительной отрасли тоже наблюдается положительная динамика. На 15 процентов за прошлый год увеличилась и среднемесячная заработная плата.