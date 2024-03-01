В Уфе проходит Совет Приволжского федерального округа

В Уфе в эти минуты проходит Совет ПФО. В совещании под руководством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова принимает участие губернаторы регионов. Игорь Комаров отметил высокую степень развития входящих в округ субъектов, которые по многим позициям занимают дилерские позиции в стране.

Средний уровень доверия к руководителям регионов в ПФО – 71%, и это высокий показатель. Субъекты одними из первых в России внедрили новые формы обратной связи, такие как «Инцидент-менеджмент». Важным стратегическим решением стал запуск ЦУРов, помогающих оперативно отслеживать и решать проблемы жителей. По словам Комарова, фундаментальная задача, стоящая на сегодня, – сохранение единства в обществе. Через две недели в стране пройдут выборы, необходимо обеспечить прозрачность голосования.