Глава Башкирии назвал главный показатель открытости власти

Сегодня, 1 марта, в Уфе состоялось заседание Совета ПФО. Участники мероприятия обсудили вопросы повышения уровня доверия к органам власти. С главным докладом выступил Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что доверие людей – один из самых важных показателей эффективности и открытости работы органов государственной и муниципальной власти. Во многом именно по нему оценивается деятельность руководителей регионов.
По его словам, в Ульяновской области интересна практика «горячих линий» по ключевым вопросам, требующим участия органов власти или местного самоуправления. В Кировской области люди могут дать оценку работе органов власти на специальном портале. В Нижегородской области и Пермском крае популярны прямые эфиры, в которых участвуют руководители органов власти, предприятий, организаций.