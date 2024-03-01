Глава Башкирии назвал главный показатель открытости власти

Сегодня, 1 марта, в Уфе состоялось заседание Совета ПФО. Участники мероприятия обсудили вопросы повышения уровня доверия к органам власти. С главным докладом выступил Радий Хабиров.

Фото №1 - Глава Башкирии назвал главный показатель открытости власти

Глава республики отметил, что доверие людей – один из самых важных показателей эффективности и открытости работы органов государственной и муниципальной власти. Во многом именно по нему оценивается деятельность руководителей регионов.

Это также ключевой индикатор социального самочувствия. Только опираясь на доверие и поддержку общества, можно достойно отвечать на сложные вызовы, решать ответственные задачи. Важнейшее условие доверия – это открытость власти. Люди должны чётко понимать, что делает власть, для чего, куда идут средства и так далее. В Башкортостане в онлайн-режиме, по сути в прямом эфире, на заседании Правительства под моим руководством с участием глав администраций муниципальных образований мы обсуждаем важнейшие проблемы развития республики, которые имеют отношение к жизни людей. Уже несколько лет проводятся брифинги глав администраций муниципалитетов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

По его словам, в Ульяновской области интересна практика «горячих линий» по ключевым вопросам, требующим участия органов власти или местного самоуправления. В Кировской области люди могут дать оценку работе органов власти на специальном портале. В Нижегородской области и Пермском крае популярны прямые эфиры, в которых участвуют руководители органов власти, предприятий, организаций.

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