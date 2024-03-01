Глава Башкирии назвал главный показатель открытости власти

Это также ключевой индикатор социального самочувствия. Только опираясь на доверие и поддержку общества, можно достойно отвечать на сложные вызовы, решать ответственные задачи. Важнейшее условие доверия – это открытость власти. Люди должны чётко понимать, что делает власть, для чего, куда идут средства и так далее. В Башкортостане в онлайн-режиме, по сути в прямом эфире, на заседании Правительства под моим руководством с участием глав администраций муниципальных образований мы обсуждаем важнейшие проблемы развития республики, которые имеют отношение к жизни людей. Уже несколько лет проводятся брифинги глав администраций муниципалитетов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии