В Башкирии наградили мальчика, который спас сестрёнку от незнакомца в маске

Было возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. Следователи и криминалисты совместно с оперативниками в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, и он был задержан. Им оказался 18-летний местный житель. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Аслан в ходе следствия активно помогал следователям в изобличении подозреваемого, сориентировал на месте происшествия, подробно описал обстоятельства произошедшего и приметы злоумышленника.