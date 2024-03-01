В Башкирии наградили мальчика, который спас сестрёнку от незнакомца в маске

В Стерлитамаке 11-летнего Аслана наградили благодарностью от имени руководителя следственного управления Владимира Архангельского. Школьник спас младшую сестру от похищения.
Инцидент произошёл 5 февраля. Незнакомец в маске схватил за руку 7-летнюю девочку, которая возвращалась с братом со школы. Мужчина попытался увести ребёнка в неизвестном направлении. К счастью, Аслан не испугался и защитил сестрёнку.
Было возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. Следователи и криминалисты совместно с оперативниками в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, и он был задержан. Им оказался 18-летний местный житель. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Аслан в ходе следствия активно помогал следователям в изобличении подозреваемого, сориентировал на месте происшествия, подробно описал обстоятельства произошедшего и приметы злоумышленника.