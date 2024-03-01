В Башкирии началась подготовка к паводку

Мы знаем, где вода идёт, если у нас поднимаются реки, что в первую очередь подтапливает. Всё это расписано, всё это знаем. С людьми, которые проживают на этих территориях, мы уже имеем контакты. Они, в принципе, тоже знают. У нас есть их сотовые телефоны, мы с ними договорились, что им будут приходить сообщения.

Валерий Волик, заместитель главы администрации Кармаскалинского района по строительству, ЖКХ, транспортной связи и экологии