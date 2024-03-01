В Башкирии началась подготовка к паводку

В Башкортостане начали активно готовиться к паводку. Распоряжение о начале работ было подписано правительством республики 22 февраля. Сейчас специальная комиссия выезжает с проверкой на гидротехнические сооружения. Их в регионе почти полсотни. Осмотр уже провели в Кармаскалинском и Аургазинском районах. Следующий этап – провести учения по возникновению чрезвычайных ситуаций на очистных сооружениях.
В прошлом году весеннее половодье стало одним из самых низких за историю наблюдений. В этот раз ситуация ожидается другая. Снега выпало много, и земля успела промерзнуть. По словам руководителей регионов, в первую очередь необходимо быть готовыми к резкому таянию. Опыт предыдущих лет помог выявить места, на которые нужно обратить особое внимание.