В Башкирии началась подготовка к паводку

В Башкортостане начали активно готовиться к паводку. Распоряжение о начале работ было подписано правительством республики 22 февраля. Сейчас специальная комиссия выезжает с проверкой на гидротехнические сооружения. Их в регионе почти полсотни. Осмотр уже провели в Кармаскалинском и Аургазинском районах. Следующий этап – провести учения по возникновению чрезвычайных ситуаций на очистных сооружениях.

В настоящее время ведутся работы по очистке подъездных путей к узлу гидротехнических сооружений, по очистке гребня плотины. Также ведется проверка затворов механизмов водоспускных и водосбросных сооружений. Работы ведутся согласно утвержденному графику. После обследования информация будет предоставлена паводковой комиссии.

Азат Хафизов, начальник отдела программной деятельности и реализации проектов Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан

В прошлом году весеннее половодье стало одним из самых низких за историю наблюдений. В этот раз ситуация ожидается другая. Снега выпало много, и земля успела промерзнуть. По словам руководителей регионов, в первую очередь необходимо быть готовыми к резкому таянию. Опыт предыдущих лет помог выявить места, на которые нужно обратить особое внимание.

Мы знаем, где вода идёт, если у нас поднимаются реки, что в первую очередь подтапливает. Всё это расписано, всё это знаем. С людьми, которые проживают на этих территориях, мы уже имеем контакты. Они, в принципе, тоже знают. У нас есть их сотовые телефоны, мы с ними договорились, что им будут приходить сообщения.

Валерий Волик, заместитель главы администрации Кармаскалинского района по строительству, ЖКХ, транспортной связи и экологии
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