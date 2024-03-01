Башкирское ТВ отмечает 65-летие

65 лет на экране. 1 марта 1959 года считается днём рождения башкирского ТВ. Была запущена студия вещания. Появилось собственное здание. Прежде существовал только клуб радиолюбителей на базе гостиницы «Башкирия». Энтузиасты учили молодое поколение, и сейчас уже на смену им пришли новые лица кадра и те, кого зритель не видит.

За трибуной – не новый участник дебатов, а тот, кто предшествует кандидатам на съёмочной площадке. В кадре подготовка к трансляции, выстраивание света и камер. От работы главного оператора и его команды зависит, как участники мероприятия будут освещены – в прямом и переносном смысле. Одно зависит от другого.

На телевидение Урал Гатауллин пришёл после школы. Застал время, когда в эфире работали исключительно, что называется, «живьём». Новости, утренние передачи и вечерние ток-шоу и сейчас идут в прямой трансляции. Раньше это касалось даже спектаклей.

Экстремально работают и те, кто освещает в том числе экстрим. Вадим Семёнов ловит важные кадры соревнований и матчей. Сложно сказать, что больше он смотрел в детстве – мультфильмы по телевизору или работу телевизионщиков за кадром.

С телевидения редко кто уходит. Порой меняют профессию, но остаются причастными. Бывший диктор Нил Дистанов ушёл в звукорежиссёры и спустя время уже стал преподавать – растить молодую смену ведущих.

Ведь ошибок телевидение не прощает. И оставляет в архиве. А теперь ещё и в оцифрованном формате.