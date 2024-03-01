В БГПУ наградили финалистов педагогического марафона «СОТЫ»

Он проходит уже в третий раз и объединяет креативных учителей, которые готовы развивать систему образования республики. Ежегодно в марафоне участвуют около полутысячи педагогов. Он состоит из фестивальной и конкурсной частей.

В этом году заданием было решить возникшую сложную ситуацию. Организаторы моделировали условия, например, конфликт между учителем и учеником, или учителем и родителями. За короткое время, команда должна предоставить решение.