В БГПУ наградили финалистов педагогического марафона «СОТЫ»

Он проходит уже в третий раз и объединяет креативных учителей, которые готовы развивать систему образования республики. Ежегодно в марафоне участвуют около полутысячи педагогов. Он состоит из фестивальной и конкурсной частей.
В этом году заданием было решить возникшую сложную ситуацию. Организаторы моделировали условия, например, конфликт между учителем и учеником, или учителем и родителями. За короткое время, команда должна предоставить решение.
Также участники презентовали образовательную систему своего муниципалитета. До финала дошли пять команд. Это учителя из Белебеевского, Ишимбайского, Караидельского районов, Белорецка и Уфы. Жюри состояло из победителей и лауреатов конкурса «Учитель года».