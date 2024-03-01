В БАСК открылась штукатурная мастерская

В Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства открылась штукатурная мастерская. Это полностью оборудованное помещение для обучения студентов. Тесное сотрудничество образовательных учреждений и крупных компаний, заинтересованных во взращивании компетентных кадров. Средства на создание мастерской поступили от одного из таких предприятий.

Меньше трещин, больше производительность. То, чего хотят застройщики. Поэтому такая техника сейчас встречается на стройплощадках всё чаще. Но не все специалисты умеют с ней работать.

Оборудовали мастерскую те, кто наиболее заинтересован в том, какие специалисты отсюда выйдут. Уфимская гипсовая компания решила поддержать колледж. Только эта установка стоит около 400 тыс. рублей. Желающих освоить специальность хватает. Студенты видят в будущей профессии много плюсов.

Интерес к колледжам у выпускников школ вырос. Развивается техническая база, а рабочие профессии становятся более привлекательными. Башкортостан активно участвует в федеральной программе «Профессионалитет».

В республике уже создано восемь производственно-образовательных кластеров: по химическим и горнодобывающим отраслям, машиностроению, клинической и профилактической медицине и педагогике.