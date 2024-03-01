В Башкирии отреставрировали и расписали церковь в Сибае

В Сибае отреставрировали и расписали церковь. В храме починили крышу. С этим помогли неравнодушные граждане. Росписью занялся иконописец Николай Шелюта из Сергиева Посада. Стать художником велела сама судьба – в детстве Николай часто посещал храм вместе с мамой.

Он уже несколько лет приезжает в Сибай, чтобы расписать стены храма. И это не первая церковь в Башкортостане, в которой работает художник. За несколько лет в храме расписали купол, приход и алтарь. Сейчас закончена часть потолка, планируется расписать и стены. По задумке настоятеля отца Дмитрия, заходя в храм, прихожане будут видеть библейский сюжет.