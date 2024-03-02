Владимир Путин в Послании озвучил меры поддержки участников СВО

Участники специальной военной операции должны выходить на первые роли в образовании, в госкомпаниях и других сферах. Таким людям, которые переживают за страну и живут её судьбой, можно передать Россию. Так высказался в своём Послании к Федеральному Собранию Президент Владимир Путин. Напомним, традиционное обращение главы государства прозвучало на неделе в последний день февраля.
Одной из центральных тем, конечно, стала специальная военная операция, бойцы и их семьи. С 1 марта этого года ветераны СВО смогут подать заявление для участия в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Наставниками станут руководители регионального и федерального уровня. Участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах.
Ветераны специальной военной операции будут получать приоритетное продвижение по службе в ВС РФ. Это аналог уже существующих «Школы губернаторов» или конкурса «Лидеры России», выпускники которых выходят на высокие позиции во многих сферах.