Владимир Путин в Послании озвучил меры поддержки участников СВО

Участники специальной военной операции должны выходить на первые роли в образовании, в госкомпаниях и других сферах. Таким людям, которые переживают за страну и живут её судьбой, можно передать Россию. Так высказался в своём Послании к Федеральному Собранию Президент Владимир Путин. Напомним, традиционное обращение главы государства прозвучало на неделе в последний день февраля.