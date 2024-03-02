В ЛНР прибыл очередной гумконвой из Башкирии

Территория Луганской Народной Республики – логистический распределительный центр. Сегодня в посёлок Красный Луч ЛНР прибыл очередной гуманитарный конвой. В составе груза машины высокой проходимости, запчасти, личные посылки, строительные материалы и высокотехнологичное оборудование: тепловизоры и квадрокоптеры, рации, приборы ночного видения.