Житель Башкирии изготавливает приспособления для дронов на СВО

Предприниматель из Стерлитамака изготавливает приспособления для дронов на СВО. Речь о так называемых «хвостовиках», которые нужны для точных попаданий в цель с воздуха. Изделия печатаются на 3D-принтере, а затем их отправляют в зону спецоперации.

Чтобы изготовить одну деталь для взлётного стола, требуется 24 часа. Но для Александра Кузьменко это не проблема, у него в работе целых три принтера. Оборудование стало неотъемлемым приспособлением для работы БПЛА. Оно позволяет выровнять дрон и поднять в воздух с грузом.

Для БПЛА необходимо множество деталей, основная из них – хвостовик. Часть, похожая на маленькую ракету, предназначена для сброса боеприпасов с квадрокоптеров. Оператор подвешивает её к дрону, и при сбросе стабилизатор помогает гранате лететь прямо в цель, не переворачиваясь в воздухе.

Александр Кузьменко начал помогать бойцам в прошлом году. Все расходники закупает на собственные средства, но иногда помогают неравнодушные люди.