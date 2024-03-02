В Башкирии открыли парту памяти в честь Юнира Бикбаева

Герои живы, пока о них помнят. В лицее № 9 города Сибай открыли парту памяти в честь Юнира Бикбаева – ученика этой школы и героя СВО. После окончания гимназии Юнир Бикбаев поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

В феврале 2022 года отправился в зону проведения спецоперации. За образцовое исполнение воинского долга был дважды награждён орденом Мужества. 4 октября прошлого года при выполнении боевых задач в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики Юнир Бикбаев погиб. Военнослужащий был настоящим патриотом своей Родины – об этом говорит и выбор его профессии.

В день мероприятия в школу пришли родители и родственники героя. Парта станет неприкасаемым музейным предметом. Она будет стоять в одном из классов, чтобы каждый ученик знал и помнил героя.

Пока бойцы куют победу на фронте, в тылу трудятся их родные и близкие. На базе Сибайского колледжа строительства и сервиса изготавливают подсумки, тактические носилки, пятиточечники, а также было освоено производство антидроновых покрытий.