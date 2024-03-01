В Уфе прошло заседание Совета ПФО

В Приволжском федеральном округе один из самых высоких показателей уровня доверия людей к власти. Об этом заявили в ходе Совета ПФО, который был посвящён теме повышения уровня доверия к руководству субъектов. Мероприятие прошло в Уфе, куда приехали 13 окружных губернаторов, а также полномочный представитель Президента в ПФО.

Один из самых важных показателей эффективности и открытости работы органов власти – доверие людей прежде всего к руководителям субъектов страны. В регионах Приволжского федерального округа средний индекс – 71%. И это высокий уровень, достигнуть который удалось прежде всего проводимой работой властей.

Доверие, если говорить про сферу экономики – про бизнес и про инвесторов, во многом часто выражается в показателях инвестиций, которые вкладываются в регион, делового климата и готовности предпринимателей идти работать. Здесь показатели инвестиций по прошлому году впечатляют. Надо сказать, что они также выше, чем в среднем по России. Поэтому результаты неплохие, но сегодня мы поняли, что есть ещё много вопросов, над которыми нужно работать для того, чтобы улучшить доверие. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе

Важен постоянный диалог с жителями. Башкортостан, как и субъекты ПФО, в числе первых в России внедрил новые формы обратной связи, такие как «Инцидент-менеджмент» по рассмотрению обращений в соцсетях. Важным стратегическим решением стал запуск Центров управления регионами, помогающих оперативно отслеживать и решать проблемы жителей.

Мы поделились многими практиками, которые есть в Башкортостане и других регионах Приволжского федерального округа. Собственно, Совет ПФО даёт возможность обменяться самыми лучшими практиками. По итогам сегодняшнего обсуждения будут подготовлены необходимые материалы, протоколы и решения, на основании которых мы в дальнейшем будем действовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров рассказал не просто о важности доверия, но и о том, как его заслужить. В Башкортостане, например, в открытом режиме проводят оперативные совещания, где обсуждают проблемы республики и пути их решения. В ходе выступления он отметил практики других субъектов. В Ульяновской области, по его словам, интересен опыт «горячих линий» по ключевым вопросам, в Кировской области есть специальный портал, где люди могут дать оценку работе органов власти. Таких уникальных примеров много.

Лейтмотивом нынешнего совета стало Послание Президента, прошедшее накануне. Одна из ключевых мыслей в речи Владимира Путина – ориентир на людей, их запросы и интересы. Жители регионов – одновременно главные цензоры госпрограмм и их соавторы. С учётом этого и должны работать губернаторы.

В Башкортостане в тесном взаимодействии с жителями успешно ведётся работа по благоустройству общественных пространств. Радий Хабиров привел в пример программу «Башкирские дворики». То же самое с капремонтом подъездов и преображением парков.

Доверие людей – один из самых важных показателей эффективности и открытости работы органов государственной и муниципальной власти. Это также ключевой индикатор социального самочувствия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня по всей стране идёт масштабная работа по поддержке участников СВО и их семей. Ровно 9 месяцев прошло с момента открытия фонда «Защитники Отечества». Его руководитель Анна Цивилёва поблагодарила глав регионов за оказываемую помощь. Она рассказала о проводимой работе по выдаче удостоверений ветеранов участникам частных военных компаний и о возникающих трудностях при получении выплат. Здесь вся проблема в бюрократии. Чтобы ее решить, необходимо межведомственное взаимодействие. По ее словам, нужно также разворачивать в регионах центры комплексной реабилитации и протезирования, чтобы участники СВО могли проходить лечение рядом с домом.

На сегодняшний день нами получено 760 тысяч обращений. Из них большая часть – 620 тысяч – решены положительно. Поэтому фонд работает эффективно. Люди, которые подобраны в штат, очень сердечно и ответственно отрабатывают любые обращения. Среди них есть специалисты, которые сами являются ветеранами боевых действий. Анна Цивилёва, председатель государственного фонда «Защитники Отечества»