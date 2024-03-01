В Башкирии продолжается строительство канала для гребного слалома

В Уфимском микрорайоне Инорс продолжается строительство канала для гребного слалома. Оно было начато два года назад в рамках подготовки к 450-летию Уфы по федеральной программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Запустить канал для гребного слалома планируется во втором квартале этого года.

Вот так выглядит канал для гребного слалома в первый день весны. Ещё в декабре прошлого года были завершены все строительно-монтажные работы первой очереди. На сегодняшний день полностью выполнены стартовый и финишный бассейны, соревновательный канал длиной 250 метров. Вдоль канала установлены трибуны, которые пока скрываются под снегом. Для пусконаладочных работ второго этапа первой очереди на объекте ждут потепления.

Весной запланированы пусконаладочные работы, всегда делаются при положительной температуре воздуха. Как пусконаладочные работы пройдут, на этом гребном канале запланированы первые всероссийские соревнования, будут проводиться сборы, сборная будет тренироваться. Тимур Ходжибеков, начальник отдела эксплуатации спортивных объектов, деятельности учреждений и бюджетных полномочий Министерства спорта Республики Башкортостан

Объект действительно станет уникальным и единственным комплексом в Европе, который будет работать практически круглогодично. Спортсмены смогут вести тренировочный процесс, вплоть до температуры в -20 градусов. А прямо сейчас, например, сборная России по гребному слалому проводит сборы в ОАЭ. Вместе с командой и спортсменка из Башкортостана, участница Олимпийских игр и двукратная бронзовая призёрка чемпионата мира Алсу Миназова.

Всё слаломное сообщество с нетерпением ждёт этого события, очень классно, что в моей Уфе появится такой объект высокого уровня, который будет соответствовать всем европейским стандартам, мы сможем там тренироваться и проводить соревнования самого высокого уровня. Алсу Миназова, участница Олимпийских игр

Глубина канала составит 175 сантиметров. Он объединит озеро Тёплое и реку Уфа. Из озера откроется шлюз в реку, с помощью гидротехнических сооружений будет создаваться эффект бурлящей воды. Также уже готовы мачты освещения и модульные здания.

На канале для гребного слалома уже сейчас построены два таких модульных корпуса, они построены в первую очередь для инфраструктурных нужд, здесь будут располагаться раздевалки, тренерские и инвентарные, где будут храниться в том числе и лодки. В будущем, может быть, через год-два, на месте этих модульных зданий будет построено большое трёхэтажное административное здание.