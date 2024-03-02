В Башкирии могут увеличить количество грантов для СНТ

Сегодня, 2 марта, в Уфе состоялся третий Всероссийский форум «СМАРТ-садовод». В работе мероприятия принимают участие представители 15 регионов России. Участников форума поприветствовал Глава Башкирии.
Радий Хабиров подчеркнул, что в республике сформирована необходимая нормативная база и выработаны основные направления государственной поддержки СНТ.
В прошлом году были отремонтированы подъездные дороги до 140 садовых товариществ. В 46 СНТ совместно с энергетиками установлено порядка 9 тысяч выносных приборов учета электроэнергии. 112 товариществ смогли провести ремонт системы водоснабжения, поставить на кадастровый учет земельные участки и объекты недвижности, обустроить площадки для твёрдых коммунальных отходов, закупить мусорные контейнеры, средства пожаротушения.
Руководитель региона отметил, что всегда очень остро стояла проблема газификации садовых товариществ, а на днях Владимир Путин в своем Послании поручил расширить программу социальной газификации, включить в неё дома в СНТ. «Это было очень важное и нужное для садоводов решение. Президенту за него огромное спасибо», — сказал Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что сегодня в рамках форума презентуется государственная информационная система «Мой сад – Башкортостан». Она станет настоящим помощником для всех садоводов республики. В ней будет формироваться единая база данных об СНТ, что позволит наладить качественный учёт потребления электроэнергии и воды, финансовую отчетность.
В ГИС уже внесены сведения по 238 СНТ, из них 67 активно пользуются системой. Радий Хабиров подчеркнул, что правительство республики будет оказывать поддержку только тем СНТ, которые будет зарегистрированы в системе «Мой сад – Башкортостан».
Радий Хабиров вручил 10 сертификатов по 500 тысяч рублей председателям лучших садовых товариществ Башкортостана. Такие гранты Главы Башкортостана учредил в прошлом году, а на следующий предложил увеличить их до 20.
Фото: ИА «Башинформ».