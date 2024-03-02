В Башкирии могут увеличить количество грантов для СНТ

Руководитель региона отметил, что всегда очень остро стояла проблема газификации садовых товариществ, а на днях Владимир Путин в своем Послании поручил расширить программу социальной газификации, включить в неё дома в СНТ. «Это было очень важное и нужное для садоводов решение. Президенту за него огромное спасибо», — сказал Радий Хабиров.