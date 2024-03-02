В Уфе представили новую информационную систему «Мой сад – Башкортостан»

Для решения проблем дачников. В Уфе сегодня презентовали первую в России государственную информационную систему «Мой сад – Башкортостан». В Конгресс-холле открылся третий всероссийский форум «SMART – садовод». Вопросы поддержки и развития СНТ садоводы обсудили с Главой Башкортостана.
Дачникам нужна, чтобы решить определённый вопрос, а для властей – выстроить механизм содействия развитию садоводства. Главе республики презентуют государственную информационную систему «Мой сад – Башкортостан». В ГИС уже внесены сведения по 238 СНТ, 67 из них активно пользуются цифровой платформой.
Председателю СНТ доступна информация о каких-либо изменениях в садовых товариществах, будь то продажа или покупка участков. Также платформа позволяет проводить дистанционные собрания. Государству, в свою очередь, при помощи новой информационной системы удобно вести аналитику. Кстати, во время своего выступления перед садоводами Радий Хабиров отметил, что в будущем республика будет помогать только тем СНТ, которые зарегистрируются в системе «Мой сад – Башкортостан». Всего в этом году на поддержку садовых товариществ из регионального бюджета выделят 225 млн рублей.
На выделенные средства отремонтировали подъездные дороги до 140 садовых товариществ. Была проведена работа по модернизации энергетических объектов в СНТ. В ряде дачных объединений провели ремонт систем водоснабжения, обустроили контейнерные площадки для твердых бытовых отходов.
В Башкортостане насчитывается полторы тысячи садовых объединений. Создание благоприятной среды в СНТ становится одной из важных государственных задач. В нашей республике за садоводство взялись всерьёз два года назад. Старт этой работе как раз дали на первом форуме садоводов региона.
Если тогда говорили, в первую очередь, о подъездных путях к садовым товариществам и решении проблем с электроснабжением, то сегодня речь идёт уже о газификации СНТ. И этот вопрос поднял сам президент страны.
После своего выступления Радий Хабиров вручил председателям лучших садовых товариществ 10 сертификатов по полмиллиона рублей. Руководитель региона предложил в будущем увеличить количество грантополучателей до 20.
Меры, направленные на поддержку садоводов, должны тиражироваться на всю страну, отметил Олег Валенчук. Также он предложил использовать опыт Башкортостана в качестве пилотного проекта Союза садоводов России.
Форум садоводов, проходящий в Уфе, в этом году имеет статус всероссийского. В нём принимают участие представители 15 регионов страны. Для посетителей организованы круглые столы, практические семинары, работают консультационные зоны, где можно получить ответы на самые разные вопросы, связанные с садовыми товариществами.