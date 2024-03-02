В Уфе представили новую информационную систему «Мой сад – Башкортостан»

Для решения проблем дачников. В Уфе сегодня презентовали первую в России государственную информационную систему «Мой сад – Башкортостан». В Конгресс-холле открылся третий всероссийский форум «SMART – садовод». Вопросы поддержки и развития СНТ садоводы обсудили с Главой Башкортостана.

Дачникам нужна, чтобы решить определённый вопрос, а для властей – выстроить механизм содействия развитию садоводства. Главе республики презентуют государственную информационную систему «Мой сад – Башкортостан». В ГИС уже внесены сведения по 238 СНТ, 67 из них активно пользуются цифровой платформой.

Председателю СНТ доступна информация о каких-либо изменениях в садовых товариществах, будь то продажа или покупка участков. Также платформа позволяет проводить дистанционные собрания. Государству, в свою очередь, при помощи новой информационной системы удобно вести аналитику. Кстати, во время своего выступления перед садоводами Радий Хабиров отметил, что в будущем республика будет помогать только тем СНТ, которые зарегистрируются в системе «Мой сад – Башкортостан». Всего в этом году на поддержку садовых товариществ из регионального бюджета выделят 225 млн рублей.

За последние два года на прямую поддержку садоводческих товариществ мы направили 366 млн рублей. Нашу помощь почувствовали уже более 300 СНТ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На выделенные средства отремонтировали подъездные дороги до 140 садовых товариществ. Была проведена работа по модернизации энергетических объектов в СНТ. В ряде дачных объединений провели ремонт систем водоснабжения, обустроили контейнерные площадки для твердых бытовых отходов.

В Башкортостане насчитывается полторы тысячи садовых объединений. Создание благоприятной среды в СНТ становится одной из важных государственных задач. В нашей республике за садоводство взялись всерьёз два года назад. Старт этой работе как раз дали на первом форуме садоводов региона.

Если тогда говорили, в первую очередь, о подъездных путях к садовым товариществам и решении проблем с электроснабжением, то сегодня речь идёт уже о газификации СНТ. И этот вопрос поднял сам президент страны.

Мы знаем, что долгие годы остро стоял вопрос газификации садовых товариществ. И в своём Послании Федеральному Собранию Президент России поручил расширить программу социальной догазификации, включив в неё дома в СНТ. Это очень важное для садоводов решение, и нам вместе предстоит большой объём работы в этом направлении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После своего выступления Радий Хабиров вручил председателям лучших садовых товариществ 10 сертификатов по полмиллиона рублей. Руководитель региона предложил в будущем увеличить количество грантополучателей до 20.

Меры, направленные на поддержку садоводов, должны тиражироваться на всю страну, отметил Олег Валенчук. Также он предложил использовать опыт Башкортостана в качестве пилотного проекта Союза садоводов России.