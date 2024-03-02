В Башкирии отремонтируют более тысячи километров дорог

В 2024 году в Башкортостане отремонтируют более тысячи километров дорог и восемь мостов. Планируемый объём средств – почти 31 млрд рублей. Об итогах и планах развития дорожной отрасли говорили на коллегии Минтранса республики.

Нынешний год будет богат на открытия. В планах – завершить проект «Южные ворота», в рамках которого ведется реконструкция ул. Пугачева и строительство ул. Генерала Рыленко вместе с транспортной развязкой. Также в текущем году намерены открыть движение по арочному мосту через реку Белую. В прошлом году в общей сложности было приобретено 300 новых автобусов для перевозки пассажиров. Как заявил Президент в ходе Послания к Федеральному Собранию, субъекты федерации дополнительно получат около 40 тыс. единиц различного транспорта.

Республика по поручению Радия Фаритовича Хабирова участвует во всех программах. Мы получили 250 автобусов по казначейским кредитам. Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

До конца 2025 года в Уфе должны завершить внедрение интеллектуальной транспортной системы. Основные магистрали города в полной мере будут оснащены «умными» светофорами, информационными табло, камерами наблюдения и метеостанциями. Продолжат работу по увеличению частоты полётов, расширению их географии как на международных, так и на внутрироссийских направлениях.

Особое внимание будет уделено расширению сети региональных перевозок, минуя Москву. Рекордные показатели достигнуты в сфере железнодорожного транспорта – число пассажиров превысило 4 млн человек, что на 23% выше предыдущего года. Продолжат развивать водный транспорт. Будет прорабатываться вопрос обновления прогулочного пассажирского речного флота республики.

Президент в Послание сказал, что федеральные дороги мы привели в порядок на 85%, у нас стремление прийти и к 100% соответствию. Динар Гильмутдинов, депутат Государственной думы России