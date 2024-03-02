В Башкирии отремонтируют более тысячи километров дорог

В 2024 году в Башкортостане отремонтируют более тысячи километров дорог и восемь мостов. Планируемый объём средств – почти 31 млрд рублей. Об итогах и планах развития дорожной отрасли говорили на коллегии Минтранса республики.
Нынешний год будет богат на открытия. В планах – завершить проект «Южные ворота», в рамках которого ведется реконструкция ул. Пугачева и строительство ул. Генерала Рыленко вместе с транспортной развязкой. Также в текущем году намерены открыть движение по арочному мосту через реку Белую. В прошлом году в общей сложности было приобретено 300 новых автобусов для перевозки пассажиров. Как заявил Президент в ходе Послания к Федеральному Собранию, субъекты федерации дополнительно получат около 40 тыс. единиц различного транспорта.
До конца 2025 года в Уфе должны завершить внедрение интеллектуальной транспортной системы. Основные магистрали города в полной мере будут оснащены «умными» светофорами, информационными табло, камерами наблюдения и метеостанциями. Продолжат работу по увеличению частоты полётов, расширению их географии как на международных, так и на внутрироссийских направлениях.
Особое внимание будет уделено расширению сети региональных перевозок, минуя Москву. Рекордные показатели достигнуты в сфере железнодорожного транспорта – число пассажиров превысило 4 млн человек, что на 23% выше предыдущего года. Продолжат развивать водный транспорт. Будет прорабатываться вопрос обновления прогулочного пассажирского речного флота республики.