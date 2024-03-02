Из Башкирии в зону СВО отправился 114-й гумконвой

Из Башкортостана в зону проведения спецоперации отправился 114-й гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из республики. Его собирали госорганы, общественные организации и жители восьми муниципалитетов. Бойцам доставят автомобили, пиломатериалы и дрова, мотоцикл «Урал», генераторы, инструменты, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников.