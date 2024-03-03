На Всемирном молодёжном форуме в Сочи представили башкирский фастфуд

Башкирский национальный фастфуд представили на Всемирном молодёжном форуме в Сочи. Там стартовал гастрофестиваль «Россия на вкус». Столы республики пользуется популярностью у гостей со всего мира.

На них можно увидеть традиционную башкирскую выпечку, среди которой – кыстыбый с картофелем, национальные мясные изделия – копченный и вяленый гуси, казы, казылык, а также медовая продукция. Гости активно узнавали, как готовится то или иное блюдо, и пробовали выговаривать названия. Развивается и национальный фастфуд.