В Уфе состоялся Всероссийский конкурс «Женщина – мать нации»

Неравнодушие, сила, честность и большое сердце объединило женщин из разных уголков России. В Уфе состоялся Всероссийский конкурс «Женщина – мать нации», победителями которого стали 30 активных общественных лидеров в разных категориях. На финал приехали делегации Татарстана, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края и Москвы.

На сцену первыми пригласили матерей и вдов героев России, защитников Отечества. В нынешнее время иначе и быть не может. Мужчины спокойно выполняют свой долг на страже родины, когда за плечами крепкий тыл. Именно поэтому Александр Мигунов, уже будучи в отставке все же решился отправиться на СВО. Любовь Мигунова поддерживала мужа. А сейчас, уже оставшись вдовой, продолжает помогать бойцам, тем, кто на передовой.

Всем победительницам вручали французский платок – символ победы. Его воссоздали благодаря инициативе Резеды Сайдаровой. Предприниматель с началом специальной военной операции сплотила бизнесменов в родном городе и организовала сборы гумпомощи для бойцов. Именно благодаря ее активности уже 14 колонн из Белорецка отправились в зону СВО.

Гузелии Исламовой выходить на сцену – привычно. Она давно выступает и руководит двумя вокальными коллективами в Кушнаренково. В своих песнях её подопечные поют о красоте родного края, о любви к родине.

Впервые конкурс прошёл ещё в 2014, охватывая лишь Башкортостан. В последние 3 года премия «Женщина – мать нации» вышла далеко за пределы республики, обретя всероссийский статус.

Сегодня мы чествуем не только индивидуальные проекты, мы чествуем вклад матерей в нашу нацию и нашу страну. Мы поздравляем всех участников и желаем, чтобы вы каждый день наполнялись той любовью, которую вы будете дальше дарить всем вокруг. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Роль женщины во все времена была очень высока. Всё-таки мы женщины и матери, как продолжатели рода, и та, кто прививает нравственные ценности своему ребёнку, и та, кто его растит до определённого возраста, и, конечно, поддерживает его после определённого возраста. Анна Цивилёва, председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»