Неравнодушие, сила, честность и большое сердце объединило женщин из разных уголков России. В Уфе состоялся Всероссийский конкурс «Женщина – мать нации», победителями которого стали 30 активных общественных лидеров в разных категориях. На финал приехали делегации Татарстана, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края и Москвы.
На сцену первыми пригласили матерей и вдов героев России, защитников Отечества. В нынешнее время иначе и быть не может. Мужчины спокойно выполняют свой долг на страже родины, когда за плечами крепкий тыл. Именно поэтому Александр Мигунов, уже будучи в отставке все же решился отправиться на СВО. Любовь Мигунова поддерживала мужа. А сейчас, уже оставшись вдовой, продолжает помогать бойцам, тем, кто на передовой.
Всем победительницам вручали французский платок – символ победы. Его воссоздали благодаря инициативе Резеды Сайдаровой. Предприниматель с началом специальной военной операции сплотила бизнесменов в родном городе и организовала сборы гумпомощи для бойцов. Именно благодаря ее активности уже 14 колонн из Белорецка отправились в зону СВО.
Гузелии Исламовой выходить на сцену – привычно. Она давно выступает и руководит двумя вокальными коллективами в Кушнаренково. В своих песнях её подопечные поют о красоте родного края, о любви к родине.
Впервые конкурс прошёл ещё в 2014, охватывая лишь Башкортостан. В последние 3 года премия «Женщина – мать нации» вышла далеко за пределы республики, обретя всероссийский статус.
Кроме того, 14 участниц получили высшую награду Общества башкирских женщин республики – медаль имени Рабиги Кушаевой «Женщина – мать нации». Всего же в конкурсе приняли участие более 500 представительниц 6 регионов страны. Организаторы уверены, что в следующем году заявок будет ещё больше. Хотя и не известно, сколько потребуется лет, чтобы отметить всех женщин, совершающих подвиги ежедневно. И во всех делах им помогает любовь.