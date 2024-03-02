В Уфе выступила оперная певица Хибла Герзмава

В Уфе выступила одна из самых выдающихся оперных певиц мира. Хибла Герзмава дала концерт в Башкирской филармонии совместно с концертмейстером Екатериной Ганелиной. Своим концертом они закрывают VI Всероссийский фестиваль камерной музыки «Классика над Белой рекой». Из-за плотного графика Герзмавы о выступлении в Уфе договаривались за два года до этого дня.
За её афишей следят даже те, кто далёк от классической музыки. Потому что её голос способен коснуться сердца каждого. Как доказательство – полные залы в России и в мире. И сегодня она покоряет уфимскую публику. Мировая звезда представила романсы русских композиторов – Чайковского и Рахманинова.
Бывают моменты, когда музыка доводит до слёз. И причина – не грустные, минорные мотивы, а проникающее и поражающее красотой и искренностью звучание. Сегодня это случалось со многими из тех, кто находился в зале. Хибла Герзмава и Екатерина Ганелина дотронулись до сердца каждого.