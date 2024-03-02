Эдуард Латыпов досрочно стал обладателем кубка России по биатлону

Глава республики Радий Хабиров поздравил спортсмена с этим достижением, а также отметил успех другого башкирского биатлониста – Антона Бабикова, и поблагодарил за работу их тренера Виктора Никитина.

Сегодня Латыпов в Уфе выиграл спринтерскую гонку. Уфимец Антон Бабиков завоевал бронзу. Отметим, что оба наших спортсмена отстрелялись чисто и не допустили промахов. Латыпов преодолел 10 километров за 24 минуты и 8 секунд. Бабиков финишировал спустя 34 секунды. На втором месте оказался Александр Логинов из Тюменской области.