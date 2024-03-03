В Уфе мужчина на угнанном автомобиле совершил ДТП

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина в течение двух дней распивала алкоголь со своим знакомым. После того, как потерпевшая отправилась к подруге, злоумышленник воспользовался ситуацией и угнал автомобиль. Выяснилось также, что в этот же день угонщик совершил в Уфе ДТП с отечественной ВАЗ-2107 и скрылся с места происшествия. В отношении мужчины составлены пять административных протоколов и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.