В Уфе мужчина на угнанном автомобиле совершил ДТП

В башкирской столице задержали нетрезвого угонщика автомобиля. Об этом сообщает Глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
По информации ГИБДД, накануне в полицию обратилась 31-летняя жительница Благовещенского района и заявила об угоне "Volkswagen Polo". Информация была передана всем постам ДПС. Злоумышленник был пойман сотрудниками Госавтоинспекции. Угонщиком оказался 33-летний знакомый потерпевшей.
В ходе разбирательства выяснилось, что женщина в течение двух дней распивала алкоголь со своим знакомым. После того, как потерпевшая отправилась к подруге, злоумышленник воспользовался ситуацией и угнал автомобиль. Выяснилось также, что в этот же день угонщик совершил в Уфе ДТП с отечественной ВАЗ-2107 и скрылся с места происшествия. В отношении мужчины составлены пять административных протоколов и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.