В Башкирии подвели итоги Послания Президента к Федеральному Собранию

Главное политическое событие недели – Послание Президента к Федеральному Собранию. Как говорят эксперты, это предельно чёткий, вдохновляющий и мотивирующий план действий на ближайшие шесть лет и дальнейшую перспективу. В этом году обращение Президента длилось более двух часов. Одной из важнейших стала тема повышения доходов людей по всей стране. Борьба с бедностью носит многовекторный характер: это и расширение мер социальных гарантий, и повышение оплаты труда.

За ближайшие шесть лет в стране фактически полностью преобразятся все учреждения образования: от детских садов и школ до колледжей и вузов. Обновят общественный транспорт, построят новые магистрали. В тексте сформирован будущий образ России как современной и комфортной для жизни страны, которую Президент ведёт к мировому лидерству.

Выход Президента зал встречал стоя и с аплодисментами. К слову, они на нынешнем Послании звучали довольно часто. Ведь как в самом начале обозначил Владимир Путин, речь не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах долгосрочного развития страны. И, конечно, первоочередная цель – победа в спецоперации. Те успехи, которые сейчас на фронте и в тылу - заслуга жителей страны.

Прошу все органы власти и впредь делать всё, чтобы поддержать семьи наших героев: родителей, жён, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой. Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Владимир Путин

По поручению президента уже с 1 марта ветераны спецоперации могут подать заявление для участия в первом учебном потоке новой кадровой программы «Время героев». Это аналог существующих «Школы губернаторов» или конкурса «Лидеры России», выпускники которых выходят на высокие позиции во многих сферах.

Систему образования в целом ждут большие перемены. До 2030 года регионам обещают помочь полностью завершить капремонт школ. В рамках нового нацпроекта «Кадры» повышенный акцент сделают на среднем профессиональном звене. До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.

Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров: пожалуйста, приглашайте к себе школьников, пусть ребята посмотрят цеха, как мне предлагали в одной из моих поездок, музеи, лаборатории. Прошу вас, обязательно включайтесь в эту работу. Отдельно поручаю Правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета. Владимир Путин

Еще 124 миллиарда рублей выделят на капремонт восьми сотен общежитий вузов. Говоря о системе высшего образования, Президент предложил повысить уровень оплаты труда преподавателям фундаментальных дисциплин, а также продлить программу развития высшей школы «Приоритет-2030» еще на шесть лет. Ее участниками в данный момент являются ключевые вузы Башкортостана.

Одной из ведущих в Послании стала тема поддержки семей, в первую очередь многодетных. В России до 2030 года продлят программы семейной ипотеки, а также маткапитала.

Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: «Семья». Владимир Путин

В России может появиться новая комплексная программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Власти намерены расширять сети женских консультаций, модернизировать перинатальные центры, детские поликлиники и больницы. В целом, если говорить о продолжительности жизни, власти намерены выйти на уровень 80+.

Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать своё время семье, близким, детям, внукам. Владимир Путин

Конечно, реализация всех этих мер была бы невозможной без крепкой экономики. По уровню развития она вопреки всем санкциям – в пятерке сильнейших в мире. Ближайшие шесть лет станут временем колоссального промышленного развития России. Владимир Путин определяет важность сокращения уровня импорта через развитие собственного производства. Его доля к 2030 году не должна превышать 17%.

Нужно вдвойне увеличить вложения в научные разработки и войти в число ведущих держав мира. Также, по словам Президента, необходимо использовать преимущества кооперации и кластерного подхода. Вдвое – на 300 млрд рублей – увеличат бюджет Фонда развития промышленности.

В прошлом году в России зарегистрировано 1,2 млн новых компаний. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Президент даёт еще больше новых стимулов для существенного развития бизнеса. Владимир Путин поручил Правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Это позволит многим предпринимателям выйти из серой зоны. Также расширят эффективную практику упрощения контроля за бизнесом.

Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учётом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и, таким образом, минимизировать число проверок. Владимир Путин

Большие планы по обновлению общественного транспорта. До 2030 года субъекты Федерации дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев. На эту программу предусмотрено 150 миллиардов рублей. Построят новые федеральные магистрали, особый акцент уделят региональным дорогам.

Самое главное, чтобы все те проекты, за которые в республике берутся, выполняются в срок и качественно. Это отмечается и на федеральном уровне. Республика на этом не останавливается. Рафаэль Марданшин, депутат Государственной Думы России

Это уже второе Послание Федеральному Собранию в условиях специальной военной операции. Программа, как отмечают эксперты, по-настоящему народная, потому что основана в том числе на многочисленных встречах Президента с жителями страны в ходе его рабочих поездок по регионам.

Новый национальный проект «Молодежь России», который будет аккумулировать в себе и программы по патриотическому воспитанию, мероприятия в области культуры, спорта будут собраны воедино. Мы с коллегами успели обменяться мнениями, действительно, огромное воодушевление, миллиарды и миллиарды будут вложены в инфраструктуру, регионы. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

В зале московского Гостиного двора присутствовала вся политическая элита страны, а также общественники и ветераны СВО. Радий Хабиров, комментируя текст Послания, назвал его одним из самых сильных.

Если говорить конкретно, то это Послание – социальное. Оно направлено на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. На это нацелены и новые национальные проекты «Семья», «Молодёжь России», «Кадры», и перспективные технологические инициативы. Это самое главное. Важно, что это Послание продуманное. Каждое предложение Президента подкреплено финансами, которые позволят нам их реализовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан