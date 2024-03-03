В своём Послании к Федеральному Собранию Президент затронул также интересы дачников. Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации, включив в неё садовые товарищества. Для нашей республики, где взят курс на поддержку садоводства, – очень хорошая новость, отметил на этой неделе Глава Башкортостана, выступая как раз перед председателями СНТ. В Уфе в третий раз прошёл форум «SMART-садовод».
Вне зависимости, есть ли дом на участке, собственник имеет возможность пользоваться электроэнергией. Счётчики на электроопорах в этом садовом товариществе установили по госпрограмме. Теперь всё электрохозяйство можно будет передать на баланс электросетевой компании. Та в свою очередь будет контролировать работу системы электроснабжения. После передачи инженерных сетей дальнейшее развитие будет проходить в рамках инвестпрограмм. Качество электроснабжения в садовых товариществах на сегодняшний день – одна из самых серьезных проблем.
В Башкортостане насчитывается полторы тысячи садовых объединений. Создание благоприятной среды в СНТ становится одной из важных государственных задач. В нашей республике за садоводство взялись всерьёз два года назад. Старт этой работе как раз дали на первом форуме садоводов региона.
50 миллионов на решение проблем с электроснабжением и столько же на ремонт подъездных путей. Выделить такие суммы на садовые товарищества тогда поручил Глава Башкортостана. А через год размер поддержки стал еще больше. Расширился и перечень проводимых работ. В ряде дачных объединений отремонтировали системы водоснабжения, обустроили контейнерные площадки для твердых бытовых отходов.
В этом году на поддержку садоводства из регионального бюджета выделят 225 миллионов рублей, отметил Радий Хабиров во время выступления на третьем форуме садоводов, который прошел в Уфе.
На третьем форуме повышенное внимание уделили уже проблеме газификации СНТ. Этот вопрос в ходе Послания поднимал и сам Президент страны.
После своего выступления Радий Хабиров вручил председателям лучших садовых товариществ республики 10 сертификатов по полмиллиона рублей. Руководитель региона предложил в будущем увеличить количество грантополучателей до 20.
Меры, направленные на поддержку садоводов, должны тиражироваться на всю страну отметил, Олег Валенчук. Также он предложил использовать опыт Башкортостана в качестве пилотного проекта Союза садоводов России. А еще на форуме презентовали государственную информационную систему «Мой сад – Башкортостан». Дачникам цифровая платформа нужна, чтобы решить определённый вопрос, а для властей – выстроить механизм содействия развитию садоводства.
Форум садоводов, прошедший в Уфе, в этом году носил статус всероссийского. В нём принимали участие представители 15 регионов страны. Для посетителей организовали круглые столы, практические семинары, работали консультационные зоны, где можно было получить ответы на самые разные вопросы, связанные с садоводством.