В Уфе в третий раз прошёл форум «SMART-садовод»

В своём Послании к Федеральному Собранию Президент затронул также интересы дачников. Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации, включив в неё садовые товарищества. Для нашей республики, где взят курс на поддержку садоводства, – очень хорошая новость, отметил на этой неделе Глава Башкортостана, выступая как раз перед председателями СНТ. В Уфе в третий раз прошёл форум «SMART-садовод».

Вне зависимости, есть ли дом на участке, собственник имеет возможность пользоваться электроэнергией. Счётчики на электроопорах в этом садовом товариществе установили по госпрограмме. Теперь всё электрохозяйство можно будет передать на баланс электросетевой компании. Та в свою очередь будет контролировать работу системы электроснабжения. После передачи инженерных сетей дальнейшее развитие будет проходить в рамках инвестпрограмм. Качество электроснабжения в садовых товариществах на сегодняшний день – одна из самых серьезных проблем.

В Башкортостане насчитывается полторы тысячи садовых объединений. Создание благоприятной среды в СНТ становится одной из важных государственных задач. В нашей республике за садоводство взялись всерьёз два года назад. Старт этой работе как раз дали на первом форуме садоводов региона.

50 миллионов на решение проблем с электроснабжением и столько же на ремонт подъездных путей. Выделить такие суммы на садовые товарищества тогда поручил Глава Башкортостана. А через год размер поддержки стал еще больше. Расширился и перечень проводимых работ. В ряде дачных объединений отремонтировали системы водоснабжения, обустроили контейнерные площадки для твердых бытовых отходов.

За последние два года на прямую поддержку садоводческих товариществ мы направили 366 млн рублей. Нашу помощь почувствовали уже более 300 СНТ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе в третий раз прошёл форум «SMART-садовод»

В этом году на поддержку садоводства из регионального бюджета выделят 225 миллионов рублей, отметил Радий Хабиров во время выступления на третьем форуме садоводов, который прошел в Уфе.

На третьем форуме повышенное внимание уделили уже проблеме газификации СНТ. Этот вопрос в ходе Послания поднимал и сам Президент страны.

Мы знаем, что долгие годы остро стоял вопрос газификации садовых товариществ. И в своём Послании Федеральному Собранию Президент России поручил расширить программу социальной догазификации, включив в неё дома в СНТ. Это очень важное для садоводов решение, и нам вместе предстоит большой объём работы в этом направлении.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После своего выступления Радий Хабиров вручил председателям лучших садовых товариществ республики 10 сертификатов по полмиллиона рублей. Руководитель региона предложил в будущем увеличить количество грантополучателей до 20.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»

Меры, направленные на поддержку садоводов, должны тиражироваться на всю страну отметил, Олег Валенчук. Также он предложил использовать опыт Башкортостана в качестве пилотного проекта Союза садоводов России. А еще на форуме презентовали государственную информационную систему «Мой сад – Башкортостан». Дачникам цифровая платформа нужна, чтобы решить определённый вопрос, а для властей – выстроить механизм содействия развитию садоводства.

Форум садоводов, прошедший в Уфе, в этом году носил статус всероссийского. В нём принимали участие представители 15 регионов страны. Для посетителей организовали круглые столы, практические семинары, работали консультационные зоны, где можно было получить ответы на самые разные вопросы, связанные с садоводством.

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