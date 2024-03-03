В своём Послании к Федеральному Собранию Президент затронул также интересы дачников. Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации, включив в неё садовые товарищества. Для нашей республики, где взят курс на поддержку садоводства, – очень хорошая новость, отметил на этой неделе Глава Башкортостана, выступая как раз перед председателями СНТ. В Уфе в третий раз прошёл форум «SMART-садовод».

Вне зависимости, есть ли дом на участке, собственник имеет возможность пользоваться электроэнергией. Счётчики на электроопорах в этом садовом товариществе установили по госпрограмме. Теперь всё электрохозяйство можно будет передать на баланс электросетевой компании. Та в свою очередь будет контролировать работу системы электроснабжения. После передачи инженерных сетей дальнейшее развитие будет проходить в рамках инвестпрограмм. Качество электроснабжения в садовых товариществах на сегодняшний день – одна из самых серьезных проблем.