В Башкирии прошла встреча комиссии по вопросам недропользования с жителями Зауралья

Докопаться до истины. В Зауралье вновь прошла встреча жителей и чиновников в рамках межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей. По словам сельчан, разработчики недр довольно часто нарушают природоохранное законодательство, не утруждают себя проведением рекультивации земель, портят сенокосные угодья. Домашний скот тонет в прудах, образованных из-за раскопок берегов местных рек. Как будет решаться эта проблема?

Учалинская земля богата на природные ресурсы. Неслучайно абсолютное большинство всех выданных федеральным центром лицензий приходится именно на этот муниципалитет. При этом разработчики довольно часто выходят за границы своих разрешений и вместо геологических изучений расхищают подземные богатства варварским способом.

Много леса рубится, нарушается почвенный покров, и при этом самое частое нарушение – нарушают берега рек. В прошлом году шесть таких нарушений выявлено. Ильсаф Габдеев, главный специалист-эксперт Белорецкого территориального комитета Минэкологии Республики Башкортостан

Даже под толщей снега местные жители видят, как изменился привычный ландшафт их родной земли. Перекопанные поля, вырубленные леса, колея, оставленная тяжелой техникой прямо посреди зеленого массива. Даже с первого взгляда с высоты птичьего полёта понятно: работы у республиканской межведомственной комиссии по вопросам недропользования здесь будет много.

Вопросы к деятельности недобросовестных недропользователей есть не только у муниципальных властей, но и у местных жителей. Во время встречи с членами Межведомственной комиссии жители Тунгатаровского и Ильчигуловского сельских поселений рассказали, что так называемые «черные копатели» не пускают их на свою территорию, в грубой форме отвечают на вопросы. Говорят, что у них есть «крыша», которая разберется со всеми, кто будет мешать работе.

При этом жители понимают, что добыча золота – необходимый процесс: драгоценный металл используется не только в ювелирном деле, но и в промышленности. Люди просят тщательно контролировать недропользователей, чтобы они работали цивилизованно и в рамках закона. Межведомственная комиссия провела выездное заседание, куда пригласили руководителей действующих в Учалинском районе компаний, надзорные органы и местных жителей.

Выходя за границы выданных лицензий, зачастую недропользователи буквально перепахивают сельхозугодья, лишая местных жителей возможности прокормить домашний скот. Во время визита Главы Башкортостана Радия Хабирова они обещали компенсировать убытки пострадавшим, привезти сено. Но воз и ныне там.

Вместе с тем есть предприятия, которые можно ставить в пример остальным. По словам местных жителей, компания «Алтын яр» принимает активное участие в социальной жизни Ильчигуловского сельсовета, на территории которого она и зарегистрирована. А значит, и налоги остаются в муниципалитете, местные жители обеспечены работой. Экологические нормы тоже соблюдаются.

К остальным золотодобытчикам вопросы пока остаются. И решаться они будут планомерно. Межведомственная комиссия запланировала ежемесячные выезды в Учалинский район, чтобы держать ситуацию на постоянном контроле. Соглашения о частичной рекультивации подписаны. И это только начало.